Vivir una de las mejores vacaciones frente a un mar turquesa bañado de un sol radiante sobre una arena blanca con la suavidad de un talco es lo que muchos buscan y esto lo ofrece Cancún y toda la Riviera Maya.

A su vez, entre otras muchas experiencias que puedes tener en este paradisíaco lugar es apapacharte con una sesión en los mejores spas de la zona tanto de Cancún con de las zonas aledañas.

Casi en todos los hoteles Cancún ofrecen este tipo de servicios, por lo que al momento de llegar puedes hacer tu reservación para comenzar a relajarte y recibir mejor aún tus vacaciones.

O bien, puedes salir a descubrir otros lugares para conocer qué hay más allá de Cancún y sus spas.

Veamos a continuación un par de sugerencias de algunas de las mejores propuestas que encontrarás en Puerto Morelos y Playa del Carmen

a) Zoetry Paraíso en Puerto Morelos

El spa de 22,000 pies cuadrados de Zoetry Paraíso de La Bonita Riviera Maya Spa es único, ya que ofrece talasoterapia o terapia de agua de mar, que limpia y vigoriza el cuerpo mediante el uso de agua de mar recién calentada, algas marinas y lodo marino que infunden a la piel minerales y nutrientes lo que ayuda a eliminar toxinas.

Un ejemplo de cómo la talasoterapia se incorpora a los tratamientos de spa es con el uso de algas y el lodo marino que se ofrecen en tubos o con un masaje bajo chorros de ducha con agua marina, que equilibran las funciones de la piel.

Este tipo de terapias incluyen hidratación, tonificación, mineralización y tejido nutritivo.

El spa también ofrece programas de desintoxicación, envolturas corporales, tratamientos faciales y masajes terapéuticos.

b) El Spa Vassa en Puerto Morelos

El Spa Vassa de 13,000 pies cuadrados ubicado en el Azul Sensatori México es un mundo Zen que espera a los vacacionistas que han hecho el largo viaje a Cancún para relajarse, descansar y escapar de la rutina diaria.

Los sonidos de las fuentes de agua, los aromas relajantes y la luz natural que se filtra a través de la cúpula del atrio del spa son solo el comienzo.

Vassa Spa ofrece un extenso menú que incluye terapias alternativas, rituales de bienestar, masajes, envolturas, tratamientos faciales y tratamientos especialmente para parejas, novias, mujeres embarazadas, hombres, adolescentes y niños.

También hay masajes disponibles en la playa, en el jardín tropical o en tu suite, si te hospedas ahí.

c) Willow Stream Spa en Playa del Carmen

El impresionante Willow Stream Spa en el Fairmont Mayakoba en la Riviera Maya incorpora elementos mayas antiguos y sabiduría en sus tratamientos de spa.

Las áreas de taquillas para hombres y mujeres cuentan con jardines tropicales y duchas suizas al aire libre e hidromasajes.

En la terraza de la azotea, con vistas al dosel de la jungla, puede sumergirse en la exclusiva piscina de vitalidad o en la piscina de minerales marinos.

Los tratamientos exclusivos de masaje, cuerpo, rostro, belleza y baño utilizan hierbas locales, aceites esenciales y extractos son sencillamente una delicia.

El “Cha Chac Rain Ritual” y “Cacao con The Food of the Gods Body Nourisher” son dos de los tratamientos exclusivos y favoritos del Willow Stream Spa.