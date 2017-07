Quieres el halago de alguien que apenas conoces, buscas al menos 20 likes en tu publicación, intentas –a toda costa– quebrar el récord que tu amiga impuso, sabes que una red social puede hacerte mucho más popular que lo que pensaste que podrías ser en la vida real.

Pero no puedes, algo ocurre en ti que no sabes cómo tomar la selfie perfecta. ¿Será acaso que no sabes cómo sonreír sin que algo te dé risa de verdad?, ¿es que no conoces la fórmula adecuada para colocar el celular y que los 45 grados de elevación ayuden de sobremanera a hacer milagros con tu rostro? ¿Es el maquillaje que en lugar de ayudarte a ocultar imperfecciones las resalta aún más?

Si es la última opción, probablemente estos consejos te ayuden a optimizar tu tiempo y hacer de tu selfie la mejor en la primera toma:

Evita el bloqueador

Si planeas que tu día sea una jornada de experimentación fotográfica, ni siquiera consideres ponerte bloqueador en la piel, pues éste puede arruinar una buena selfie debido a su factor de protección solar. Su contenido en óxido de titanio u óxido de zinc hará que éste se vea en la cámara.

Conoce el primer

El primer puede convertirse en tu mejor amigo para tomarte selfies. Esta base, además de ayudar a ocultar imperfecciones, hará que tu piel luzca más suave, natural y le brindará un brillo espectacular.

Utiliza blush, bronceador o iluminador

El blush te ayudará a darle a tu piel una apariencia más saludable y fresca, el bronceador le dará una luz natural y ayudará a delinear tu piel y esconder los detalles que no te gusten. Las cámaras suelen palidecer el rostro, por lo que enfatizar los contornos de tu piel te ayudarán a definir mejor tu rostro. El iluminador debes aplicarlo en la frente, nariz, barbilla y mejillas

Conoce el polvo traslúcido

Te ayudará a darle a tu piel un tono mate y, si estás en medio de la oscuridad intentando tomar la selfie, puedes utilizar flash sin problemas: no brillarás.

Utiliza tonos fuertes en tus labios

Eso ayudará a que contrasten con tu piel y tus dientes luzcan más blancos.

Evita los colores pastel

Si deseas fotografiarte, los colores pastel pasarán desapercibidos en la cámara, en lugar de eso, deberías utilizar colores más oscuros, sobre todo en el contorno de tus ojos

Utiliza sombras de ojos para crear efectos visual

Un toque de oro puede ser un detalle centelleante en tu vista, el púrpura puede hacer que el café de tu mirada luzca más claro.

Los mejores son en los labios o los ojos, nunca ambos. Basta con enchinar las pestañas, suficiente rímel y delinear las cejas con el tono correcto (lo más similar a tu cabello) para que logres tener la mirada perfecta. Añade las sombras y resalta las esquinas más profundas con sombra color champagne o delineador. Coloca tono mate en tus labios para no competir

¿Qué más te falta para dejar de perder el tiempo al tomarte una selfie y tener resultados óptimos desde la primera vez? Si planeas viajar solo y poner en práctica estos consejos, puedes ver nuestro artículo sobre tomar las mejores durante los viajes.