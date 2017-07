Este fin de semana largo , mi esposa se fue con sus amigas a una despedida de solteros que se llevo acabo en uno de los hoteles en Cabos San Lucas donde todo su grupo de amigas han hecho lo mismo. Por esta razón me quede solo en mi casa a cuidar a nuestros perros y a nuestro jardín , algo que en realidad no me cuesta nada de trabajo.

Al principio pensé en hacer una reunión con mis amigos ya que todos ellos siempre aprecian mucho cuando hay una casa sola , es decir , cuando las esposas no están y se es posible tener un buen convivio como aquellos que teníamos en la universidad.

Sin embargo , pronto me percate de que nadie estaría en México , precisamente debido a que era un fin de semana largo , por lo que tendría que pasar el tiempo solo con mis perros y mi casa , una actividad que tiene su encanto y que de hecho busco mucho.

El sábado de ese fin de semana , decidí ver lo que había en la cartelera del cine , algo que en realidad casi nunca hago debido a que por lo general no me gustan las películas que salen ya que soy un admirador del verdadero buen cine , aunque no soy de esas personas insoportables quienes critican a las personas que gustan del cine comercial. De hecho debo decir que envidio un poco a estas personas ya que aseguro que son individuos mucho mas felices que personas como yo.

Esto se debe a que dichas personas quienes gustan del cine comercial tienen, a su parecer , excelente contenido muy seguido , mientras que personas de mis gustos y formas batallan años enteros para conseguir tan solo una buena pieza decente de ser vista. Sin embargo , cuando esto sucede es casi una experiencia sobrenatural debido a su escasez.

Como es costumbre , no encontré nada en la cartelera por lo que me establecí en mis aposentos durante todo el fin de semana , haciendo todos los quehaceres de la casa ya que de lo contrario estos se juntan y se convierten después en una masa espesa muy difícil de disolver.

A decir verdad , debo aceptar que nunca he sido una persona que atienda mucho a las labores domesticas , aunque se bien como hacer todo , debido a que viví solo muchos años en muchos lugares donde si no me atendía a mi mismo y a las necesidades de mi casa nadie lo hacia por mi , ergo se desencadenaba una catástrofe.

Al principio no lo hacia , sin embargo tras comenzar a tener visitas , comencé a tener algo de pena por lo que decidí simplemente hacer lo que tenia que hacer.

Con el paso del tiempo y con las experiencias , comencé a notar que el estado de mis alrededores era el mismo estado de mi mente.

Al termino de todos mis deberes no solo mi casa estaba ordenada , sino mi mente tambien.