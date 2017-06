Si tu eres un viajero frecuente sabes de lo que voy a hablar en estos momentos y lo que se siente disfrutar de cada uno de los paisajes que nos ofrece en cada uno de los países, pero si eres nuevo en esto y quieres divertirte como un buen mochilero, este es tu oportunidad de saber como adentrarte a una nueva aventura.

No revelare mi nombre por una sencilla razón, cada experiencia que cuente en este sitio quiero que sientes que en realidad te sientas en mis zapatos, que veas y sientas lo que yo he sentido en cada lugar que yo he estado, descubras lo que el mundo tiene para ti.

Antes de que procedas a leer todas mis experiencias y aventuras, te requiero comentar cual es el objetivo sustancial de este blog, en primer lugar lo hago por mi ya que siempre quiero recordar todas aquellas experiencias que he tenido a lo largo de los años, cuando sea una persona mayor, teniendo con mis hijos y nietos una grata experiencia al mostrar todo lo que hice en mi trabajo, vida cotidiana pero sobre todo con el mejor hobby del mundo, que se lo quiero transmitir, otra de las cuestiones por la que estoy compartiendo esto es por que quiero que muchas personas personas me conozcan que se esparsa mi trabajo quiero que me conozcan como una persona excelente que siempre lucha por dar el todo por el todo y por ultimo a motivar a muchas mas personas que conozcan su país y si tienen la oportunidad de conocer otros países que lo lo hagan en realidad es una de las cosas principales que debes hacer en este mundo, antes de salirte de casa o tener un hijo, un carro o mejor aun dedicarte a un trabajo que te exija viajar por el mundo.