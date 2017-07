Hace unos días , mientras esperaba en una agencia llamada hoteles Cabo San Lucas , abrí en mi teléfono una sección de lectura , donde se es posible comprar muchos libros de muchos títulos y donde también hay muchos de ellos , particularmente títulos viejos como los de los griegos , gratis , siendo esta una excelente herramienta si es que sabemos como utilizarla.

Desde hace un par de años he tomado un fuerte interés en la literatura clásica griega ya que a mi parecer , la voraz lectura de estos grandes autores como Aristóteles , Pitágoras y particularmente Platón , nos serán verdaderamente útiles a los seres humanos en los tiempos que vienen y en las situaciones que se avecinan en nuestro lastimado mundo.

Estos clásicos no son el tipo de libros o novelas que se leen una sola vez , sino que son libros que se deben leer pacientemente varias veces a lo largo de la vida para extraer su jugo para el cual fueron hechos , ya que si bien muchos libros , estos en particular , se leen de mucho mejor manera con el avance de la edad y la experiencia. Con esto no me refiero a décadas , sino tan solo tres años entre una leída y otra , para ver lo distintos que son estos libros , para bien , cada que se releen.

Para mi muy particular gusto , el autor que a mi mas me llama de estos antiguos griegos es el señor Platón ya que sus obras me parecen realmente espectaculares y rayan en lo bíblico , sin tener nada que ver con la biblia , ya que la mayor parte de sus obras , ensayos y simposios son , a diferencia de la biblia, intencionalmente ficción.

La ficción es un genero literario que muchísimas personas malinterpretan , tomándola como un genero de mero entretenimiento para unos y una gran perdida de tiempo para otros , sin embargo un buen trabajo de ficción va mucho mas allá.

Por supuesto que existen muchos trabajos de ficción que si merecen ser connotados de este modo , sin embargo existe también mucho trabajo de ficción el cual contiene muchas profundas enseñanzas y un porcentaje un tanto reducido que va mas allá y entran dentro de la literatura profética.

Esto es debido a que para escribir un buen trabajo de ficción , es necesario defender a las cavernas mas profundas del alma humana donde se encuentra la respuesta a todos los secretos del mundo y la sabiduría absoluta . La ciencia esta en descender o ascender hasta aquellos lugares donde el tiempo no tiene fuerza ni significado y donde aquello que ha de suceder en el futuro se encuentra claramente escrito.

Platón es uno de estos autores cuando , utilizando a su maestro Sócrates como personaje, predice – sin querer predecir- nuestra globalización de hoy en día hace mas de 2 mil años cuando Sócrates en su apología dice “ Yo no soy ciudadano de Atenas ni de Grecia , sino del mundo”.

Al estar sentado en aquella fila hice muy buen uso de mi tiempo.