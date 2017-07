Este año ha sido uno donde he estado , por alguna razón u otra , he estado en lugares del mundo muy lejanos unos de otros , por lo que he tenido la oportunidad de ver muchas diferencias entre las distintas poblaciones y distintas culturas aunque muchas de ellas son similares entre las mismas y muy distintas a otras mas lejanas en cuanto a lazos sanguíneos.

Si bien existen muchas diferencias entre distintos pueblos y culturas en el mundo , todas estas están concentradas en la mesa , ya que la mesa es una actividad que simplemente esta a cargo de cómo llevamos acabo nuestra necesidad primordial para obtener la supervivencia.

Si en algún momento les interesa saber que tan similar es una cultura de otra , nada mas bastara con sentarse a comer , desayunar o cenar con personas de esa cultura y fijarse bien como distribuyen los elementos de la mesa , sin embargo siempre hay que comparar desayunos con desayunos , comidas con comidas y cenas con cenas , ya que la mayoría de culturas tienen elementos muy diferentes en la mesa conforme al momento del día , por lo que es necesario comparar equivalentes para poder obtener un resultado preciso.

Aunque hay muchos países en el mundo , es posible centralizarlos en zonas generales como lo es Occidente ;Oriente ;Medio Oriente ; Lejano Oriente ; Sur ; Lejano Sur ; Norte y lejano Norte. Aunque solo existan estas zonas siempre he pensado que debería de haber una zona llamada Medio Occidente , dicha zona siendo los radios de Hawái y sus alrededores.

Si es que queremos entender al mundo culturalmente , es necesario que entendamos bien estas zonas generales ya que aunque los países sean distintos , si es que pertenecen a la misma zona , significa que tendrán similitudes significativas.

Consecuentemente , el orden y la forma de llevar acabo la mesa será igual o similar de acuerdo a estas zonas o cerca de las fronteras entre las zonas.

Pongamos el ejemplo de Ucrania.

Ucrania es un país que se encuentra en el este de Europa colindando con Rusia al este ; El Mar Negro , Rumania y Moldavia hacia el sur; Bielorrusia hacia el norte ; y con Eslovaquia , Hungría y Polonia hacia el oeste.

Sin embargo , la manera de plantear su mesa es prácticamente idéntica a una mesa turca ( la mesa llena de alimentos sin espacio entre si) , alimentos prácticamente idénticos a los rusos ( como el Borsh y el vodka )con algunas variaciones propias de la región norte de Escandinavia ( particularmente Noruega) como lo es el pascado seco con sal.

Esto es debido a que Ucrania es un país que colinda entre varias zonas como es la zona Oriental ; Medio Oriente y la zona Norte.

